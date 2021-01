Bestuurder rijdt zich op Hengelose rotonde klem in kunstwerk en gaat ervandoor

Op de Bornsestraat in Hengelo heeft een bestuurder zich vrijdag op zaterdag 's nachts klem gereden in een groot kunstwerk. Het bestelbusje belandde midden op een rotonde in de enorme vlaggen. Toen de politie ter plaatse kwam, was de bestuurder nergens meer te bekennen.De oorzaak van het eenzijdige ongeval is nog onduidelijk. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Het busje is door een bergingsbedrijf afgesleept.