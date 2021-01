Tuttifruttidorp kwaad om bouwput: Een soort zwembad

De bewoners van Tuttifruttidorp, een buurt in Tuindorp Oostzaan in Amsterdam Noord, zijn boos op de gemeente. Omdat de straat wordt opgehoogd, ontstaat er een flink niveauverschil tussen hun voortuinen en de straat. Inmiddels ligt het wegdek al maanden open.



Oorspronkelijk zou de herinrichting van de straat zo'n twee maanden duren, maar dat bleek toch anders te gaan. 'Het is een zwembad. Misschien is het 's zomers wel leuk, maar ja. We kunnen er wel een geintje over maken maar het is een belachelijk gedoe natuurlijk', aldus bewoner Jan Jansen over de modderpoel in de straat.



De stoep wordt op sommige plekken met zo'n 30 centimeter opgehoogd. Het straatniveau van de hele buurt wordt gelijk getrokken. Volgens de gemeente gebeurt dit om de wijk regenbestendig te maken. Ook zou er een nieuw rioolsysteem worden aangelegd.



Maar de bewoners zijn bang dat het hoogteverschil er juist voor zal zorgen dat hun kelders vollopen. 'Door het niveauverschil komt de onderkant van het huis lager te liggen dan de stoep. Hierdoor zullen de kelders bij heftige regen volstromen', vertelt een bewoner.



In een reactie laat de gemeente weten dat bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun tuin. Regenbestendig maken kan volgens de gemeente door middel van een regenton, ophoging, of minder tegels in de tuin.



Sinds de discussie oplaaide, zijn de werkzaamheden stilgelegd. Als alles volgens plan verloopt zullen die 11 januari hervat worden en zal 19 januari alles opgeleverd worden.

Reacties

03-01-2021 10:30:50 Mamsie

Quote:

Regenbestendig maken kan volgens de gemeente door middel van een regenton, ophoging



Ja jottum , laten we allemaal onze tuin een 30 centimeter ophogen!

En dan kijken wie er nog gewoon door de voordeur naar binnen kan! 😬



03-01-2021 11:39:43 allone

De naam Tuttifruttidorp vind ik wel heel leuk. En minder tegels in de tuin is altijd een beter idee. Verder kan ik over de situatie niet echt oordelen, omdat me niet duidelijk is wat nou precies het probleem gaat worden. Waarom bij een hogere stoep kelders vol zouden lopen zie ik niet echt voor me.

03-01-2021 11:51:02 Buick

Als je de straat ophoogt dan loopt het water van de straat naar het huis en dringt het de woning in. Bij hele hevige regenval dan komt er nog meer water je tuin in en zakt het niet gelijk de grond in. @allone , alle tuinen lopen van het huis af naar de straat.Als je de straat ophoogt dan loopt het water van de straat naar het huis en dringt het de woning in. Bij hele hevige regenval dan komt er nog meer water je tuin in en zakt het niet gelijk de grond in.

03-01-2021 13:02:31 allone

@Buick : wat me verbaasd is dat het zo makkelijk de woning inloopt.. Huizen zijn waarschijnlijk niet geheel waterdicht, maar toch...?

03-01-2021 13:22:00 Buick

En @allone het sijpelt naar binnen en als je je tuin niet ophoogt dan krijg je daar een plas water.En @Mamsie zei al als je je tuin wel ophoogt dan lig je tuin hoger dan je voordeur. En het kost de bewoner klauwen vol met geld.

