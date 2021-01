Verpleegkundige trekt beschermende kleding uit voor seks met Covid-patiënt op toilet

JAKARTA - Een zorgmedewerker in Indonesië is op non-actief gezet nadat hij zijn beschermende kleding onder werktijd heeft uitgedaan om met een patië

Quote: De kolonel van het plaatselijke legerleiding laat weten dat de zaak is overgedragen aan de politie.

03-01-2021 12:55:13

Pornografie en seks met iemand van eigen kunne is verboden in Indonesië. Dat is niets aparts, bijna elk islamitisch land heeft deze verboden..



Het zal mij verder een rotzorg zijn wat ze doen, maar ermee pronken op internet? Tsja, dan roep je de malaise toch echt over jezelf af...