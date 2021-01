02-01-2021 19:03:02

Wat afschuwelijk. Spanjaarden die in Portugal een hele hertenpopulatie uitroeien? Maar als het hun gevraagd was vanwege die zonnepanelen, dan is iemand anders verantwoordelijk! Er zijn vast weer grote sommen geld mee gemoeid.