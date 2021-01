Bevingsmelders in Groningen pikken aardbeving in Kroatië op

Verschillende bevingsmelders in onze provincie hebben de aardbeving in Kroatië opgepikt. De beving trof Centraal-Kroatië en had een kracht van 6,4. Het epicentrum van de beving lag ten zuidoosten van de hoofdstad Zagreb.

Onder andere seismografen Warffum, Loppersum en Appingedam sloegen uit op het moment van de beving in Kroatië. Annemarie Hoogendoorn van het KNMI bevestigt dat verschillende melders de beving laten zien.



Ook de bevingsmelder van Stichting Ons laand, ons lu sloeg uit. Dat is een particuliere seismograaf in Appingedam.



'Het alarm ging wel zeven keer af', zegt Albert Heidema van de stichting. 'Het was een forse uitslag.'



Ons laand, ons lu heeft zelf een bevingsmelder om te kunnen controleren wat de magnitudes van de bevingen in onze provincie zijn. Ook kan de melder volgens Heidema zuiverder aangeven waar een beving plaats heeft gevonden.



'Als de onderste lijntjes niet bewegen, dan is het niet bij ons in de buurt.'



'Eén dode en veel gewonden'

Bij de aardbeving in Kroatië is volgens lokale media één dode gevallen wordt gesproken van veel gewonden. Ook is er veel schade.

