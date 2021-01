Duitse grafdelver verdacht van trekken en stelen gouden tanden doden

Een werknemer van een begraafplaats in het Duitse Würzburg wordt verdacht van het verstoren van de rust van de doden. Hij zou gouden tanden van lijken hebben getrokken en gestolen.



Dat meldt de politie. De man, die verantwoordelijk was voor het delven van graven en het herbegraven van doden, wordt beschuldigd van grafschennis in minstens twintig gevallen sinds september 2019.



De autoriteiten hebben in zijn appartement na een doorzoeking 30 gram goud en een ring gevonden. Ze kwamen hem op het spoor nadat zijn werkgever was getipt en achterdochtig was geworden.



De man zou de tanden hebben getrokken van personen die enkele jaren geleden op de hoofdbegraafplaats in de Beierse stad begraven waren. De verdachte bekende in één geval dat hij goud had gestolen van een dode en zei dat hij het aan vrienden wilde laten zien.

Reacties

01-01-2021 09:27:03 KhunAxe

Oudgediende



Dit is een misdrijf zou oud als de mensheid. Al sedert de dageraad van de mens ontnemen wij onze doden alle waardevolle spullen, en eigenlijk is daar niets mis mee.. Wat moet Opa met zijn gouden tanden in de kist?



Ik zou niet graag iedere soldaat die in WW II een tangetje op zak had om gouden tanden uit gesneuvelde vijanden te trekken de kost willen geven...



Als hij de doden netjes heeft herbegraven dan vind ik ontslag ruim voldoende. En dat enkel omdat de begraafplaats anders in de toekomst vermeden zou worden..



01-01-2021 09:34:11 allone

Oudgediende



Quote:

verstoren van de rust van de doden hoe kun je de doden nu storen? Da's onmogelijk. Hoogstens de levenden kunnen hier aanstoot aannemen.

Mijn moeder had dit bericht een paar dagen geleden gelezen en moest er om lachen.

Tja. Het hoort natuurlijk niet en is niet erg professioneel. Maar de gelegenheid maakt de dief. Dus zo vreemd is het nu ook weer niet. Jammer voor hem dat hij gesnapt is... hoe kun je de doden nu storen? Da's onmogelijk. Hoogstens de levenden kunnen hier aanstoot aannemen.Mijn moeder had dit bericht een paar dagen geleden gelezen en moest er om lachen.Tja. Het hoort natuurlijk niet en is niet erg professioneel. Maar de gelegenheid maakt de dief. Dus zo vreemd is het nu ook weer niet. Jammer voor hem dat hij gesnapt is...

