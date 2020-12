Gewelddadige arrestatie van Russische priester, nonnen gewond

De Russische monnik Sergej raakte de afgelopen tijd meerdere malen in opspraak. Hij ontkende dat het coronavirus bestaat, werd uit de kerk gebannen en zou kinderen ertoe aanmoedigen zelfmoord te plegen. Voor dat laatste is hij afgelopen dinsdagnacht gearresteerd. Dat ging er hardhandig aan toe.



Rond 01.00 's nachts stormden tientallen agenten het vrouwenklooster binnen waar de kerkleider sinds de zomer verblijft.



Op beelden is te zien hoe de agenten botsten met aanhangers van de kerkleider. Delen van het kloosterinterieur sneuvelden en meerdere nonnen raakten gewond. Eén van de nonnen brak haar heup en moest per ambulance worden afgevoerd.Sergej werd gearresteerd omdat hij in een video zijn volgelingen zou hebben aangemoedigd 'te sterven voor Rusland'. Volgens een advocaat wordt dit gezien als aanzetten tot zelfmoord.



Kerkleider Sergej is één van de bekendste geestelijken in Rusland. Afgelopen voorjaar raakte hij in opspraak toen hij de Russen, midden in de lockdown, opriep om vooral naar buiten te gaan.



"Ga de deur uit, wees niet bang voor de politie en plant aardappels", zei hij toen tegen zijn volgelingen. Ook liet hij gewoon zijn diensten doorgaan, en vervloekte hij iedere collega die vanwege corona de kerkdeuren had gesloten.



De kerk ontnam hem het recht om te prediken. Als reactie daarop bezette hij van de zomer een vrouwenklooster, niet ver van de stad Jekaterinenburg. Hij verschool zich daar samen met zijn aanhangers. Sindsdien organiseert hij daar diensten en duiveluitdrijvingen.



Sergej is in Rusland beroemd en berucht. Voordat hij priester werd, heette hij Nikolaj Romanov en zat hij celstraffen uit voor beroving en moord. Sindsdien haalde hij het nieuws als vaste geestelijke van een bekend ultraconservatief parlementslid en als fanatiek tegenstander van een nieuwe wet die huiselijk geweld in Rusland moet tegengaan.

31-12-2020 20:55:38 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.468

OTindex: 2.406

En zo iemand heeft ook nog volgelingen?

31-12-2020 21:19:31 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.042

OTindex: 82.042



Als hij het spannend weet te vertellen is succes gegarandeerd.😟 @Grouse : Je kunt het zo gek niet bedenken of er lopen wel dwazen achteraan....Als hij het spannend weet te vertellen is succes gegarandeerd.😟

31-12-2020 22:02:50 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.468

OTindex: 2.406

@Mamsie : Helaas zijn er voorbeelden genoeg van gekken met volgelingen

