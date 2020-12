Nieuw op het menu: hamburger met gouden laagje

Bijna iedereen heeft wel eens een hamburger gegeten. Maar een stuk minder mensen hebben ooit een gouden exemplaar geproefd. In een restaurant in Colombia staat hij sinds kort op het menu.De burger lijkt niet alleen duur, hij is het ook. Je betaalt er zo'n 50 euro voor. Maar ondanks dat prijskaartje is de burger volgens de manager van het restaurant een groot succes.