Hoofd infectieziekte GGD boos op programma All you need is love: 'Echt moeite mee'

Yvonne van Duijnhoven, hoofd infectieziekten van de GGD in Amsterdam, is flink teleurgesteld in de makers van het programma 'All you need is love'. Volgens haar is in het RTL-televisieprogramma de indruk gewekt dat een negatieve coronatest voldoende is om je niet aan de coronaregels te houden. 'Heb er echt moeite mee.'



Op Twitter reageert ze onder een nieuwsbericht dat het populaire RTL-programma ruim twee miljoen kijkers trok. 'Warning: don't try this at home!!', schrijft ze.



Ze zegt dat ze er grote moeite mee heeft dat voor twee miljoen mensen is gesuggereerd dat je na een negatieve test gewoon lekker kan knuffelen, kussen en met z'n vieren op een bank kan zitten. 'Daar valt niet tegenop te adviseren als GGD.'



Dezelfde zorgen uitte ze eerder ook al tegenover AT5. Dit door een forse stijging van het aantal coronatests vlak voor kerst. Normaal gesproken liggen die rond de 3.500 per dag, nu waren het er zo'n 6.000. Bijzonder zorgelijk, zei ze daarover.



'Het is heel belangrijk dat mensen niet denken, met een negatieve test dat je geen corona hebt. Je kan nog al wel besmet zijn, maar zo weinig virus hebben op het moment van de test dat het nog niet gevonden wordt. Maar als je dan een dag later aan de kerstdis aanschuift en inmiddels dat virus zich lekker aan het vermenigvuldigen is, kan je gewoon besmettelijk zijn voor anderen.'

