Spoel oliebollenvet niet door het riool

Waterschap Scheldestromen roept op om frituurvet waarin de oliebollen zijn gebakken, niet door het riool te spoelen. Opgehoopt vet, ook vloeibaar vet, kan voor storingen zorgen in leidingen en gemalen. Bovendien kost de reiniging van een liter gebruikt vet 2,80 euro. Dat is het dubbele van de kostprijs van frituurolie in de winkel.



Reacties

30-12-2020 22:10:32 allone











Zijn er echt mensen die dit niet weten? Ja. En Napoleon is gestorven.Zijn er echt mensen die dit niet weten?

30-12-2020 22:38:55 Grouse











: Je zou je verbazen Het artikel was zó kort, dat het maar twee keer achter elkaar gezet is. @allone : Je zou je verbazen

30-12-2020 22:51:36 Mamsie









@allone : Niet veel, denk ik. Maar ik denk dat er meer mensen zijn die daar gewoon schijt aan hebben. Weg is weg en dat is toch makkelijk!😬

30-12-2020 23:05:08 Emmo









Ik verzamel die zooi als KCA. Eens in de zoveel tijd komen ze het afhalen. Gratis.

30-12-2020 23:56:15 Grouse













: Ik ververs het op tijd zodat het geen chemisch afval is



Je kunt het ook bij de supermarkt inleveren. @Emmo : Ik ververs het op tijd zodat het geen chemisch afval is

