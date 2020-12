Toeterend het nieuwe jaar in: 'Gevaar van stil Oud en Nieuw dreigt, dit maakt de avond leuker'

Met het vuurwerkverbod zal de start van het nieuwe jaar stiller zijn dan normaal het geval is. Volledige stilte zag Phil Vonk niet zitten, daarom hoopt hij dat iedereen toeterend door de straten gaat.



Met het idee van een stil oud en nieuw is Vonk hard gaan nadenken. Werkend bij auto.nl en Louwman & Parqui in Raamsdonksveer werd er een link gezocht met auto's. “Elke auto heeft een toeter, laten we die gaan inzetten", zegt hij in het Omroep Brabant-programma WAKKER!.



Officieel mag het niet, weet Vonk ook. “Je mag niet toeteren als er geen gevaar dreigt. Maar er dreigt gevaar van een stil en eenzaam Oud en Nieuw. Voor deze ene keer dachten we: laten we gewoon een beetje een saamhorigheidsgevoel te creëren door eenmalig even kort te toeteren. Ook voor de mensen die alleen thuis zitten, die voelen zich zo verbonden. Vuurwerk doet dat ook. Het maakt de avond net iets leuker. Laten we het dan op deze manier oplossen.”



Als er een idee is, volgen er reacties. Vonk geeft toe, die zijn niet altijd positief. "Natuurlijk niet, negatieve reacties heb je altijd. Mensen vinden het geweldig of ze vinden er helemaal niks aan. Maar tot nu toe vindt het merendeel van de mensen het een zeer positief initiatief."

Reacties

30-12-2020 21:41:29 Buick

Senior lid

WMRindex: 566

OTindex: 61

Wnplts: amsterdam

Als dat een half uurtje is ok, maar je hebt dan van die malloten die dan de hele nacht gaan toeteren.

Lijkt me geen goed plan.

30-12-2020 22:09:36 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.088

OTindex: 76.201



Gelukkig woon ik niet in Raamsdonksveer... ik had me juist verheugd op -eindelijk- eens een still Nieuw jaar, waarom hebben mensen zoveel herrie nodig?Gelukkig woon ik niet in Raamsdonksveer...

30-12-2020 22:40:13 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.465

OTindex: 2.406

Ik ben bang dat het helemaal niet rustig wordt. Hier knalt het nu al dagenlang.

En dan niet een rotje of zo maar zware knallen.

30-12-2020 23:01:53 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.032

OTindex: 82.010

@Grouse : Ik ben bang dat het een héle enge en gevaarlijke jaarwisseling gaat worden.Niet hier in de Westpolder maar in de steden. Ik ben er niet gerust op.😨

30-12-2020 23:06:55 Emmo

Stamgast



WMRindex: 47.666

OTindex: 26.655

Hm, doet me denken aan die "Turkse" bruiloften waar een stoet met auto's toeterend door de straten gaat.

30-12-2020 23:45:06 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.299

OTindex: 19.593

@Grouse : Ja, jij woont ook in Dordt? Het is hier inderdaad net Beiroet in de jaren negentig.

30-12-2020 23:46:06 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.465

OTindex: 2.406

@BatFish : En dan woon ik nog in de rustige wijk stadspolders

31-12-2020 00:08:25 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.344

OTindex: 2.467





Over het 'initiatief': Wat een ongelooflijk dom idee!! Dus omdat je om 12 uur even wilt gaan toeteren drink je dus tot na het toeteren geen drup alcohol? Geloof je het zelf? Ik vermoed dat vele toeteraars zelf om 12 uur als een toeter zijn! Eerlijk, zelden zo'n slecht idee gehoord @Emmo : Turkse bruiloften, inderdaad, toeteren als idioten en in Turkije schiet men vaak daarbij min of meer richting de hemel vuurwapens af. Daarbij komt het soms tot ernstige ongelukken..Over het 'initiatief': Wat een ongelooflijk dom idee!! Dus omdat je om 12 uur even wilt gaan toeteren drink je dus tot na het toeteren geen drup alcohol? Geloof je het zelf? Ik vermoed dat vele toeteraars zelf om 12 uur als een toeter zijn! Eerlijk, zelden zo'n slecht idee gehoord

