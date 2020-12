Snackbar van meer dan 2000 jaar oud gevonden

In Italië is een snackbar gevonden van meer dan 2000 jaar oud. Het restaurantje stond in Pompeï. Die stad verdween meer dan tweeduizend jaar geleden door een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius. Alles kwam onder een dikke laag as te liggen.Inmiddels is een groot deel van de stad weer opgegraven. Er werden al vaker snackbars ontdekt, maar archeologen vinden hun laatste vondst extra bijzonder. Er is heel veel van over en er zijn zelfs eeuwenoude etensresten gevonden. Ook zijn er schilderingen van de dieren die er werden gegeten.Archeologen proberen de snackbar weer zo goed mogelijk op te knappen.