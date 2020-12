Man die zich expres twintig keer laat flitsen in auto van baas vergeet cruciaal detail

Een 23-jarige man uit de Duitse stad Engelskirchen had zo'n hekel aan zijn baas, dat hij zich twintig keer opzettelijk liet flitsen door snelheidscamera's. Helaas mislukte zijn plan.



De man reed vorige maand twintig maal opzettelijk langs een flitspaal terwijl hij gekke bekken trok, broodjes kebab at en zijn middelvinger opstak naar de camera. Hij deed dat in een door zijn baas geleaste Ford Fiesta met snelheden tot 127 kilometer per uur, op een weg waar 70 kilometer per uur de maximumsnelheid is.



Aanvankelijk kon de politie niets doen, omdat het leasecontract - dat op naam van het bedrijf van zijn baas stond - was verstrekt door een verhuurbedrijf dat inmiddels gestopt was met zijn activiteiten. Helaas voor de man werd de Fiesta toevallig ontdekt door een medewerker van het stadsdeelkantoor.



De man werd opgepakt toen hij wilde wegrijden. Hij bleek niet in het bezit van een rijbewijs. Misschien dat hij daardoor niet wist dat in Duitsland altijd de bestuurder wordt beboet en niet de eigenaar van de auto. Op de foto's was hij duidelijk herkenbaar en dus moet hij nu alle twintig bekeuringen zelf betalen.

Reacties

29-12-2020 20:06:38 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.020

OTindex: 81.987

Quote:

Op de foto's was hij duidelijk herkenbaar en dus moet hij nu alle twintig bekeuringen zelf betalen



Dan kan hij nóg wat gekke bekken trekken...💶💶💶 Dan kan hij nóg wat gekke bekken trekken...💶💶💶

29-12-2020 20:12:28 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.078

OTindex: 76.196

Wie een kuil graaft voor een ander ....

29-12-2020 21:30:07 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 83.463

OTindex: 36.255

er was toch iets met eerst denken en dan pas doen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: