Teller dode duiven in centrum op 54: roze graan gevonden

Het aantal dode duiven dat is gevonden in het centrum van Lelystad is opgelopen naar 54. Dat meldt Stichting Dierennoodhulp Flevoland (SDNF). Vorige week werden al 21 dode exemplaren gevonden. Onderzoek van de Wageningen University & Research in Lelystad (WUR) heeft nog niet kunnen uitwijzen waardoor ze precies zijn doodgegaan.



Uit de onderzoeken is gebleken dat alle 54 duiven hun krop vol hadden zitten met graan. Bij vogels dient de krop om voedsel te bewaren en het later aan de jongen te geven. Het orgaan zit tussen de slokdarm en de maag. De verdenking van de WUR is dat het graan de doodsoorzaak is. De dieren waren namelijk bijna allemaal in een goede conditie en vertoonden verder geen teken van ziekte. "De graankorrels waren iets roze verkleurd. Niet direct zo roze als muizenkorrels, maar mijn eerste verdenking zou zijn dat er iets mis is met het graan", schrijft de onderzoeker aan SDNF.



Het graan zou beschimmeld kunnen zijn, maar het is ook mogelijk dat er gif in zit. Volgens Susan van de Waal van SDNF is de kans veel groter dat iemand het graan vergiftigd heeft. "Het is namelijk vrij onwaarschijnlijk dat zoveel duiven doodgaan door beschimmeld eten." Ook de roze kleur vindt ze een aanwijzing dat het graan waarschijnlijk vergiftigd is.



De WUR doet nog aanvullend onderzoek om erachter te komen of er gif in het graan zit. Ook wordt onderzocht of een vorm van vogelgriep de vogels de kop heeft gekost. De resultaten worden in januari verwacht.

Reacties

29-12-2020 21:28:53 botte bijl

Stamgast







iemand moet daar veel last hebben gehad van vliegende ratten

29-12-2020 22:57:09 Grouse

Erelid







En ratten zijn het. Een paar minder is geen ramp.



