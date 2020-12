Geen fijne kerst voor man die nog 900 dagen moet brommen

ARNHEM - Een 40-jarige man uit Utrecht kan geen gezellige kerst voor de boeg zien. Hij werd afgelopen nacht in Arnhem opgepakt, omdat hij nog een gevangenisstraf van 900 dagen moet uitzitten. Dat is bijna 2,5 jaar.

De man werd gezocht door de Belgische politie en daar kwam de marechaussee achter tijdens een controle op de N325. Hij had nog een celstraf openstaan voor een drugsdelict.



Mogelijk wordt de man nu uitgeleverd aan Belgiƫ, want daar moet hij zijn straf uitzitten. Of hij echt de landsgrenzen overgaat, bepaalt de rechter binnenkort.

Reacties

29-12-2020 14:42:34 Emmo

Stamgast



WMRindex: 47.658

OTindex: 26.643

Ik vraag mij zo af en toe af waarom er voor een uitlevering aan België een rechter te pas moet komen. Als de identiteit van de persoon vaststaat lijkt het me appeltje eitje.

Ik dacht dat rechters wel wat beters te doen hadden.

29-12-2020 15:11:28 Buick

Senior lid

WMRindex: 555

OTindex: 59

Wnplts: amsterdam

Nu kan hij wel de hele tijd zingen van: ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren...

