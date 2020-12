Broers bedanken bakker die hen na 60 jaar weer bij elkaar bracht

ARNHEM - Broers Dick en Hans van Asperen uit Arnhem hebben bakkerij Hilvers in het zonnetje gezet. Door een speciaal brood van die bakker zijn de mannen, die elkaar zestig jaar niet hadden gezien, weer bij elkaar gebracht.



"Wij zijn hier om een aardigheidje te geven", zegt Dick van Asperen met emotie in zijn stem tegen bakker Jeroen uit Arnhem. "Jouw vader heeft een speciaal brood voor gebakken, een gevlochten witbrood met maanzaad, en dat heeft de hele wereld wakker gemaakt".



Dick overhandigt een kerststukje aan Jeroen. "Mijn vader en ik zijn er heel trots op dat het allemaal zo gelopen is", zegt Jeroen. Hans, de broer van Dick, staat er glunderend naast.



Weggelopen & weerzien

De mannen zijn nu 76 en 66 jaar oud, maar waren 16 en 6 toen ze elkaar voor het laatst zagen. Dick liep van huis weg, omdat het er daar niet prettig aan toeging. De afgelopen zestig jaar dachten ze aan elkaar, maar zagen zij elkaar niet. Tot afgelopen juli.



Een uitzending van Fa. Milie BV over bakkerij Hilvers in Arnhem was het begin van hun weerzien. Die uitzending wierp Dick van Asperen terug naar zijn jeugd in de jaren 50. Het was de tijd dat hij als oudste zoon van een arm en ongelukkig gezin in het weekend op pad werd gestuurd om bij Hilvers challah-brood (een Joods brood) te kopen.



Brood leidt naar broer

Dick nam contact op met de bakker om te vragen of hij een keer zo'n brood voor hem wilde bakken. Dat gebeurde, Omroep Gelderland maakte daar een verhaal van dat gelezen werd door een buurman van Hans.



Die vroeg zich af of de Dick van Asperen in het artikel op de website niet een familielid was? En zo vonden de broers elkaar weer terug. Het laatste half jaar hebben ze veel herinneringen opgehaald aan vroeger, maar vooral genoten van het feit dat ze elkaar weer gevonden hebben.



Als de dag van gisteren

"Toen we elkaar voor het eerst terugzagen, was het alsof we elkaar gisteren nog hadden gezien", zegt Hans. "Je herkent elkaar tegelijk." Dick vult aan: "Ik denk toch dat het het bloed is, wat je vaak hoort bij families. De bloedverwantschap. Dat ruik je, dat is zo. De jaren die ertussen zitten, zijn er in een keer niet".



Beide broers hadden het niet makkelijk thuis, daar kunnen ze nu samen over praten. "Ik heb er nu ook afscheid van kunnen nemen, van die nare tijd. Dat komt door het weerzien met Hans", vertelt Dick.



Barbecue in de tuin

Dat de broers elkaar juist in dit vreemde jaar met het coronavirus en de maatregelen weer hebben gevonden, doet hen ook wel wat. "Het maakt deze tijd toch wel wat makkelijker, vind ik", zegt Dick. De mannen kijken alvast vooruit, naar de tijd ná corona. "Zo gauw het voorbij is komen we met zijn allen in de achtertuin van Hans bij elkaar. Dan gaan we daar een grote barbecue doen, dat heb ik met de dochter van Hans afgesproken", vertelt Dick met een grote glimlach. "Oké, dat wist ik dus niet, maar dat komt goed", zegt Hans.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: