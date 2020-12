Dief wordt onbedoeld Robin Hood

WESTERVOORT - Een 60-jarige dief nam zakken vis en vlees mee. Het eindigde alleen niet op zijn bord, maar bij de Voedselbank.

De dief sloeg toe bij meerdere winkels in Westervoort en Zevenaar. Hij werd gepakt nadat hij vijf pakken vis had gestolen bij een winkel. Vervolgens ontdekte de politie dat hij ook nog zakken met vlees bij zich had. Agenten vertrouwden het verhaal van de man niet en al snel bleek dat twee winkels het vlees misten.



Vanwege hygiƫnische redenen wilden de supermarkten de spullen niet terug hebben. "Omdat het vlees nog prima was, hebben we na overleg met de supermarkten het vlees afgeleverd bij de Voedselbank", aldus de politie.

"Omdat het vlees nog prima was, hebben we na overleg met de supermarkten het vlees afgeleverd bij de Voedselbank", aldus de politie.

