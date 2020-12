Vandalen zorgen voor witte kerst met poederblussers

ARNHEM - Bewoners van de Arnhemse wijk Presikhaaf hadden deze zaterdag toch een witte kerst, maar dan de minder gezellige variant. Vandalen bespoten tientallen auto's met bluspoeder.

Het was niet vanwege autobranden dat de vierwielers ondergespoten werden. Zeker 21 auto's in de wijk kregen van de vandalen een witte laag poeder, onder meer in de Karel Doormanstaat, Van Galenstraat , Floriszstraat en de Hudsonstraat.



Volgens de politie hebben de vandalen vermoedelijk al rijdende de auto's bespoten. Verspreid over de wijk werden enkele lege poederblussers gevonden.



Volgens de politie is het bespuiten van auto's zonder brand een flinke vernieling, omdat het chemische goedje schade kan opleveren aan lak en elektronica.



Wijkagenten zijn een buurtonderzoek gestart. Getuigen wordt gevraagd zich te melden bij de politie, maar ook mensen die hun bus met bluspoeder missen.

29-12-2020 11:22:47 botte bijl

daar zijn de eigenaren van de auto's klaar mee

29-12-2020 11:52:00 BatFish

Ja, je moet wat verzinnen als je niet met vuurwerk mag gooien...

29-12-2020 11:55:17 Mamsie

@BatFish : Ik denk dat er nog een heleboel ongein gaat komen door dat vuurwerkverbod...

29-12-2020 14:12:17 Tiepmiep

@Mamsie : ben er ook bang voor... vuurwerkverbod "om de zorg te ontlasten" ja ja... ik ben bang dat de SEH's deze jaarwisseling nog voller zullen zijn dan anders, Ik snap toch niet hoe men èn een vuurwerkverbod èn alcohol op straat verbod denkt te kunnen handhaven

29-12-2020 14:30:44 Buick

Dan zijn al die "feestgangers" niet op straat te vinden. Het zou mooi zijn als het hard gaat regenen met oud en nieuwDan zijn al die "feestgangers" niet op straat te vinden.

