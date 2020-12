Man bewegingsloos achter het stuur na lachgasgebruik in Amstelveen

AMSTELVEEN - De politie heeft op eerste kerstdag een lachgas gebruikende automobilist een rijverbod opgelegd. De bestuurder had de drug namelijk net gebruikt en werd bewegingsloos over het stuur heen aangetroffen bij een tankstation.



De Amstelveense politie kwam af op een melding van een onwel persoon bij een tankstation langs de A9. "Bestuurder had net een derde lachgas ballonnetje gebruikt, vermoedelijk ook tijdens het rijden", schrijft Politie Amstelveen op Twitter. Op de foto is een grote tank te zien die naast de bestuurder ligt. Ook ligt de bijrijdersstoel bezaaid met gebruikte ballonnen.



Agenten treffen de bestuurder 'bewegingsloos' aan over het stuur heen. De man kwam kort daarna bij en heeft een rijverbod opgelegd gekregen.



Reacties

28-12-2020 16:50:57 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.016

OTindex: 81.960

Da's niet meer om te lachen hè!

28-12-2020 17:21:53 Barmy

Erelid



WMRindex: 2.901

OTindex: 89

In de gaskamer met zulke imbicielen

28-12-2020 17:38:18 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.294

OTindex: 19.579

En net als bij de dame uit het vorige verhaal, langdurig rijbewijs invorderen.

28-12-2020 17:48:48 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 83.449

OTindex: 36.249

lachen is gezond zeggen ze, maar dit niet

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: