Agenten houden eenzame man op kerstavond gezelschap

Volgens de agenten van de Politie Zaanstreek mag niemand met kerst alleen zijn. Ze hebben op een hartverwarmende manier de daad bij het woord gevoegd.



Toen de agenten woensdag een man op leeftijd hielpen die zichzelf had buitengesloten raakten ze met de 87-jarige man in gesprek. "Toen wij ter plaatse waren en de man hadden geholpen luchtte de man zijn hart. Zijn vrouw was onlangs overleden en hij zag verschrikkelijk op tegen de eenzame kerstdagen."



Dit verhaal ging de agenten niet in de koude kleren zitten. Een dag later, op kerstavond brachten ze de man nog een bezoek en namen ze wat lekkers voor hem mee.

