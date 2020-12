Alternatief voor vuurwerk: luid de klokken tijdens jaarwisseling

Als het aan het CDA in Stadskanaal ligt, worden de klokken van alle torens in de gemeente geluid tijdens de jaarwisseling. Ze roept kerkbesturen op dit te doen.

'Het kan toch niet zo zijn dat we dit bijzondere jaar zo afsluiten en het nieuwe jaar in sobere stilte beginnen', vindt Agnes Wubs van de partij. Ze ziet het klokgelui als alternatief voor vuurwerk, dat deze jaarwisseling is verboden.



Klokken werden in vroeger tijden geluid om inwoners van een dorp te wijzen op naderend onheil of iets vreugdevols.



'Het aanbreken van het nieuwe jaar, 2021, is vooral in deze tijd iets waar we naar uitkijken. Maar bovenal, willen we deze momenten ook het liefst samen vieren.'



In sommige dorpen in onze provincie, zoals Schildwolde, is het al jaren een traditie om tijdens de jaarwisseling de klokken te luiden. Kloksmeer is een oude traditie waarbij boze geesten worden verjaagd door het lawaai van de klokken. Dat luiden kan uren duren.

Reacties

27-12-2020 10:21:23 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.002

OTindex: 81.945

Ik ben bang dat het een armzalig alternatief zal zijn.

De lieve jeugd die om twaalf uur braaf naar de kerkklokken gaat zitten luisteren...... geloven ze het zelf?🤡

27-12-2020 12:41:31 Minala

Senior lid

WMRindex: 154

OTindex: 63

Nou jippie, daar ga ik echt niet wakker voor blijven hoor 🙄

27-12-2020 13:22:51 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 83.423

OTindex: 36.248

leuk geprobeerd, maar....

27-12-2020 13:27:09 Emmo

Stamgast



WMRindex: 47.654

OTindex: 26.632

@Minala : Als je dicht bij zo'n kerk woont ben ik bang dat je niet de keuze zult hebben.

27-12-2020 14:52:34 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.291

OTindex: 19.569

Ja, eventjes rond 12 uur, best, maar ik woon vlak naars een kerkklok en ik wordt er al niet vrolijk van als ze dat kreng op zondagochtend 20 minuten achterelkaar laten bengelen. Uren achtereen zoals ze hier suggereren grenst aan marteling en is in mijn ogen verboden onder de conventie van Genève. Je zal in de zorg werken en een ochtenddienst moeten draaien!

