Opruim-oma Blok (87) breekt pols: wie houdt Baarn nu schoon?

BAARN - Mevrouw Blok, ken je haar nog? De 87-jarige Baarnse die dagelijks met rollator, handschoenen en grijper een opruimronde maakt door haar gemeente, is onlangs lelijk ten val gekomen. Nu zit ze thuis met een gebroken pols en een kapot been.



Tijdens haar "juttersronde" op 5 december struikelde ze over een richeltje. Waar ze normaal 's ochtends vroeg eropuit trekt, is ze nu gedwongen binnen te blijven. Maar gelukkig is verslaggever Jordi de Jong de kwaadste niet én mocht hij van mevrouw Blok het juiste gereedschap lenen.



In haar woonplaats maakt Jordi een rondje door de buurt. "Maar maak het rondje niet te groot", waarschuwt Noor Blok nog, "want anders kom je nooit meer klaar!"



Uiteindelijk prikt Jordi met gemak een hele emmer bij elkaar en is de buurt tot tevredenheid van mevrouw Blok tóch een stukje netter: "Reuze bedankt, ik ben er helemaal stil van!"

