Dierenambulance rukt bijna elke dag (!) uit voor parelhoen Houdini

Een parelhoen heeft de dierenambulance in de buurt van Zaandam het afgelopen jaar veel werk bezorgd. Bijna elke dag rukken ze voor de soort kip uit.De parelhoen ontsnapte eerder dit jaar bij zijn baasje en hij weet ook uit de handen van de politie en medewerkers van de dierenambulance te blijven. Daarom hebben ze het dier in Zaandam vernoemd naar de beroemde goochelaar Houdini genoemd. Die stond bekend om zijn ontsnappingstrucs.Nu parelhoen Houdini vrij rondloopt door Zaandam komen er veel meldingen over hem. De dierenambulance wil het dier daarom graag naar een kinderboerderij brengen. Dus ook in het nieuwe jaar proberen ze hem te vangen.