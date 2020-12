Kerstcadeau voor NS-personeel: twee eersteklastickets om weg te geven

Weggeven is mooier dan ontvangen, zullen ze bij NS gedacht hebben. Zeker als het je niks kost. En dus geeft het bedrijf krap 40.000 tickets cadeau aan het personeel. Niet voor hen zelf, maar om weg te geven.



Het NS-personeel zelf mag namelijk al gratis reizen. Met de twee tickets, waarmee in de 1e klas gereisd kan worden, wil de top van het spoorbedrijf de 19.600 personeelsleden bedanken voor hun inzet dit jaar. "2020 is een jaar dat onze wereld op de kop heeft gezet", schrijft de Raad van Bestuur in een bedankbriefje.



Naast de tickets hebben de medewerkers ook een doosje chocolade van het merk Merci gekregen.



Met de treinkaartjes kunnen de machinisten, conducteurs en ander NS-personeel 'iemand mee op pad nemen' of 'cadeau doen aan iemand die wel een uitstapje verdient'. Klein detail: dat kan pas zodra de reisbeperkende maatregelen worden opgeheven.

Een traditioneel kerstcadeau zit er tot groot ongenoegen van het personeel dit jaar niet in. NS moet bezuinigen vanwege de coronacrisis, en met het schrappen van het eindejaarsgeschenk bespaart het bedrijf 'enkele tonnen'.



Personeel verontwaardigd

Dat het bedrijf dit met een mededeling op intranet bekendmaakte, zette extra kwaad bloed onder het personeel, vertelde vakbondsbestuurder Henri Janssen eerder. De opbrengst van de maatregel is bovendien maar een schijntje vergeleken bij de verliezen die het bedrijf iedere dag lijdt doordat er nog maar zo weinig mensen met de trein gaan.



Dat er waarschijnlijk een reorganisatie nodig zal zijn om NS door de crisis heen te loodsen, zorgde voor extra onbegrip onder het personeel. Dat onbegrip werd deze week nog eens extra gevoed toen een deel van het personeel een paar geel-blauwe Happy Socks cadeau kreeg van hun managers.

Hoe goed bedoeld ook, het geschenk zorgde niet bepaald voor blije gezichten. Het tekent de afstand tussen de afdeling commercie en de rest van het personeel, fulmineerde FNV'er Janssen maandag.



En ook de gratis kaartjes van vandaag worden niet door iedereen met gejuich ontvangen, vertelt Janssen. "Een deel van de achterban is chagrijnig en wil de vouchers terugsturen naar het kantoor", zegt hij. "Anderen zijn meer van 'toch leuk dat ze dit doen'."



"We begrijpen het chagrijn, maar zeggen ook 'denk eens om', misschien kan je er ook iemand blij mee maken", voegt hij toe.



'Mooie oplossing'

De twee kaartjes om weg te geven zijn een 'mooie oplossing', vertelt Erik Kroeze, directeur communicatie van NS. Een bijkomend voordeel is dat 'reizigers er ook van kunnen profiteren'.



Wat de vakbond betreft, is het nu tijd om over te gaan op de orde van de dag: er moet nog een akkoord gesloten worden over een cao. Daarnaast hoopt de vakbond zo veel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen.





Ik vind het toch een beetje eigenaardig om te zeuren over extraatjes als je bedrijf dik verliezen maakt. Bij elk bedrijf moet het uit de lengte of uit de breedte komen.

Ik krijg hiermee de indruk dat het personeel bij de NS niet al te betrokken is bij het bedrijf. Als het slecht gaat met een bedrijf wordt allereerst op extra zaken gekort. Dat gebeurt overal.

