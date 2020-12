Ziekenhuis koopt robotarm van de opbrengst van Tijns nagellak

UTRECHT - Het Prinses Máxima Centrum, het in oncologie gespecialiseerde kinderziekenhuis in Utrecht, koopt een robotarm om kinderen met een tumor in

Reacties

25-12-2020 11:53:49 Mamsie

Oudgediende



Geweldig hoe een kind het verschil kan maken.

Maar kinderen die kanker krijgen.... als ik niet al van mijn geloof af was, zou het hierdoor alsnog gebeuren.



