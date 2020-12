Britten hamsteren dit keer geen wc-papier, maar sla

Nu de invoer van Europese producten aan banden ligt, zijn veel Britten uit angst voor tekorten aan het hamsteren geslagen. Dit keer gaat het echter niet om wc-papier, maar om een weinig feestelijk, alledaags voedingsproduct.



Een nieuwe mutatie van het coronavirus bezorgt de Britten kopzorgen. Londen, het zuidoosten en het oosten van Engeland zitten voor twee weken op slot om een verdere verspreiding in te dammen. In Europa sloten meer dan 40 landen hun grenzen voor de Britten, ons land zelfs tot het einde van dit jaar.



Ook het vrachtverkeer ligt daardoor aan banden. Vanuit Frankrijk, een land van waaruit veel export naar het VK vertrekt, is het tot woensdag officieel niet meer toegestaan. Vrachtwagenchauffeurs uit andere landen durven niet meer vertrekken uit angst om niet meer terug te kunnen keren. En dat zorgt op het Britse eiland mogelijk voor bevoorradingsproblemen van sommige importproducten uit het Europese continent. Uit angst voor tekorten zijn veel Britten daarom massaal aan het hamsteren geslagen.



Aan wc-papier ditmaal geen gebrek, maar wel aan… kropsla. De bakken sla in de groentenafdelingen van Britse supermarkten zien er verrassend leeg uit, terwijl chice ingrediënten voor kerstdiners wel mooi op voorraad blijven. Ook citrusvruchten en kolen vliegen massaal over de toonbanken.



“Als er niets verandert, zullen we de komende dagen tekorten zien in de sla, bloemkool, broccoli en citrusvruchten. Dat zijn allemaal producten die in deze tijd van het jaar uit het continent worden geïmporteerd”, zegt een woordvoerder van supermarktketen Sainsbury’s.



Dat hun medeburgers een beperkt houdbare, alledaagse groente hamsteren vinden sommige Britten erg vreemd. “Wie hamstert er in godsnaam kropsla?”, kopte de Daily Star dinsdag bij beelden van lege bakken in de groentenafdeling van de supermarkt. Op Twitter spotten velen met de hamsterpaniek door hun restje sla aan woekerprijzen aan te bieden.

“Wie hamstert er in godsnaam kropsla?”,



Lieden die uit de huidige schaarste een slaatje willen slaan? Lieden die uit de huidige schaarste een slaatje willen slaan?

