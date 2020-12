Ouders vernielen pornocollectie

Een rechter in Michigan,VS,heeft

geoordeeld dat de ouders van een

42-jarige man hun zoon moeten

compenseren voor het vernietigen van

diens omvangrijke pornocollectie.



De man woonde na zijn scheiding tien

maanden lang in bij zijn ouders.In die

tien maande zagen de ouders kans om de

pornoverzameling van zoonlief,ter

waarde van zo'n 20.000 euro,om zeep te

helpen.



De man,David Werking,had een flinke

verzameling boeken en films die volgens

hem "onvervangbaar" was.Volgens de

rechter hadden de ouders geen recht om

de pornoverzameling te vernietigen.

24-12-2020 16:26:36

Denkelijk waren de ouders ietwat geschokt door die verzameling, maar feit blijft dat de man "volwassen", meerderjarig, is. En dan moet je toch met je fikken van die spullen afblijven, of je het er mee eens bent of niet.

Als er illegaal materiaal, zoals kinderporno, tussen zit, is het misschien een optie om de politie om advies te vragen.