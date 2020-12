Brug kapotgereden bij auto-ongeluk in Vinkeveen

VINKEVEEN - Bij een eenzijdig auto-ongeluk in Vinkeveen is een houten brug in stukken gebroken. Twee delen van de voetgangersbrug zijn in het water gevallen, een derde deel staat nog.De bestuurder is niet gewond geraakt, meldt de lokale nieuwszender Peters Hotnews. Wel zou hij zijn aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol.Het ongeluk gebeurde zondagavond rond 21.45 uur op de Demmerik. De bestuurder reed in de richting van het dorp toen hij de macht over het stuur verloor. Eerst reed hij een lichtmast kapot, vervolgens de brug en daarna belandde hij in het water. De man kon zelfstandig uit zijn auto klimmen.