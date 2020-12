Politieke kerstwens mag niet op een bord langs de weg in Stichtse Vecht: Heel flauw dit

KOCKENGEN - Het CDA in de gemeente Stichtse Vecht mag de inwoners geen fijne feestdagen toewensen. Althans dat mag de partij niet op een bord langs de kant van de weg zetten. "Ik vind dit onredelijk en flauw", laat actief CDA-lid Koos Segers weten.



Segers zet rond deze tijd altijd borden met de tekst: 'Fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar' langs de weg. "Ik doe dit al twintig jaar". De borden worden geplaatst op terreinen van inwoners die daar toestemming voor geven. Maar de gemeente Stichtse Vecht doet dat dus niet. En dat komt omdat er op de borden een CDA-logo te zien is.



"We begrijpen dat het CDA dit niet leuk vindt. Echter: in de Algemene Plaatselijke Verordening is vastgelegd dat boodschappen van politieke partijen alleen in het straatbeeld mogen in de vier weken voorafgaand aan verkiezingen", laat de gemeente via een woordvoerder weten.



Flauwekulborden

Segers snapt er ondertussen niks van. "Ik vind dit echt een beetje jammer. Het is gewoon een mooie tekst, zeker gezien de situatie in ons land op dit moment. We eisen niks, het is gewoon alsof je een kerstkaart stuurt. En als je dan ziet wat voor flauwekulborden er allemaal langdurig in de openbare ruimte staan van aannemers, makelaars en weet ik het wat allemaal. Onze borden staan er maar drie weken en dan halen we ze weer weg. Ik vind dit in en intriest."



De gemeente blijft onvermurwbaar. De vier borden die al geplaatst waren in Tienhoven, Breukelen en Kockengen moesten per direct verwijderd worden. "De gemeente let hier scherper op omdat het dit jaar meer is gebeurd dat er politieke boodschappen in het straatbeeld waren. Zo is ook recent aan een andere partij gevraagd spandoeken weg te halen, waaraan toen ook gehoor is gegeven. Daarom hebben we ook nu het CDA vriendelijk verzocht of ze hun kerstboodschap, hoe goed bedoeld ook, willen weghalen."



Grenzen opzoeken

Segers heeft de borden inmiddels braaf verwijderd. Hij wil zich aan de regels houden. Toch 'borrelt' het bij hem. Mogelijk wordt er gezocht naar een manier waarop de borden toch toegestaan worden, door bijvoorbeeld het CDA-logo weg te halen. "We willen niet de grenzen opzoeken van wat mag. Maar we denken er wel over na."



