Plezier om restaurant dat flyer bezorgt voor kerstdiner zonder naam of contactgegevens: De tragiek!

UTRECHT - Een Utrechts restaurant heeft voor veel plezier op social media gezorgd door een fraai vormgegeven flyer voor een kerstdiner te laten bezorgen zonder dat daar de naam of contactgegevens van de zaak op stonden. "De tragiek!" zegt Saskia Veen erover op twitter na het ontvangen van de anonieme flyer.



Nadat er over de flyer was getweet ontstond er een online zoektocht naar het restaurant dat zo bescheiden een viergangenmaaltijd aan de man wilde brengen. Eén twitteraar met een scherp oog maakte daar een einde aan door te wijzen op een specialiteit vernoemd naar de zaak zelf: Ddadi aan de Jongeneelwerf bij Zijdebalen.



Eigenaresse Hanan al Haddadi moet om de hele situatie lachen als RTV Utrecht haar vanavond aan de lijn krijgt. Ze legt uit dat het niet om een reclamestunt ging, maar gewoon om een foutje. "We hebben uiteindelijk een flyer gekregen van de drukkerij zonder onze gegevens erop en daar zijn we pas later achtergekomen."



Toch ziet Al Haddadi ook een lichtpuntje: "Uiteindelijk hebben mensen ons toch gevonden. U ook!" En de verkoop van de kerstmaaltijden die zo anoniem geadverteerd werden, loopt ook prima, aldus de eigenaresse van het restaurant dat begin dit jaar de deuren opende: "Het gaat nu op zich best wel aardig."

Reacties

23-12-2020 20:46:30 GinnyWemel

Senior lid

WMRindex: 189

OTindex: 250

T Ach, zo weet je tenminste wel zeker dat je aandacht krijgt!

24-12-2020 01:36:20 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 83.354

OTindex: 36.227

@GinnyWemel :

dat is waar. zelfs hier zien we het dat is waar. zelfs hier zien we het

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: