WAALWIJK/DOEVEREN - Het ligt 125 kilometer verderop, maar de gemeente Waalwijk lijkt het toch van belang te vinden voor fietsers hoe ze daar de weg naar Deventer moeten vinden.Dat lijkt althans dit bord ( Foto ) op bedrijventerrein Haven 8 in Waalwijk aan te willen geven. Borden naar - pak ‘m beet - Amsterdam, Maastricht of Zwolle staan er niet, dus de band met Deventer moet wel heel sterk zijn voor veel fietsende Waalwijkers.Harm Hensen van de gemeente Waalwijk zegt dat het toch om een foutje gaat. Wie de fout gemaakt heeft en waarom, is nog niet helemaal duidelijk, maar Hensen heeft wel een vermoeden. ,,De omleiding moest er komen vanwege wegwerkzaamheden en was bedoeld om mensen de weg te wijzen naar Doeveren, het dorpje iets verderop. Bijna niemand van buiten de regio heeft er van gehoord.”Dat geldt blijkbaar in elk geval voor de werknemer van de aannemer die de klus doet. Toen hij het bord ging beplakken en hoorde dat daar ‘Doeveren’ op moest komen te staan, moet hij gedacht hebben: ‘Nooit van gehoord, ze zullen wel Deventer bedoelen.’Het bord is inmiddels weg. Hensen vermoedt dat het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de fout, dat heeft gedaan. ,,Maar dat weet ik niet zeker, het is een beetje een lastige dag zo vlak voor de kerstvakantie om dat te achterhalen. Het bord wordt in ieder geval vervangen.”Hoeveel mensen in de polder op weg naar Doeveren verdwaald zijn geraakt en in Deventer terecht zijn gekomen, of omgekeerd, is niet bekend.