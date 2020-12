Man bekeurd voor fietsen zonder licht, helpt daarna bij aanhouding en is boete weer kwijt

Een volgens de politie ‘notoire overlastgever’ is donderdagavond in de Oranje Nassaulaan in Den Bosch aangehouden voor het overtreden van een gebiedsverbod.



De man zou regelmatig voorbijgangers lastigvallen in de omgeving van het station en slaapt soms in portieken. Donderdagavond werd bij de politie melding gemaakt van de man omdat hij drugs zou gebruiken in een portiek.



Toen de politie arriveerde, rende de man weg. Na vijfhonderd meter kon hij met behulp van een andere jongeman worden aangehouden. De jongen die de agenten bij de aanhouding hielp, was vlak daarvoor nog bekeurd voor het fietsen zonder licht. Die bekeuring is kwijtgescholden volgens een wijkagent in Den Bosch, want: ‘Voor wat hoort wat.’



De overlastgever die is aangehouden krijgt zeven dagen gevangenisstraf.

