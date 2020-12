Appende fietser knalt op politieauto: Nu snap ik waarom jullie daarvoor bekeuren

GEMERT - Een fietser was in het Brabantse Gemert zo druk met zijn telefoon dat hij een politieauto totaal over het hoofd zag. Met als gevolg een flink

Reacties

21-12-2020 16:33:03 Emmo

Nu snap ik waarom jullie daarvoor bekeuren Nogal dom om dat nú pas door te hebben. Nogal dom om dat nú pas door te hebben.

21-12-2020 16:43:05 Mamsie

Het was een flinke klap

en dat kwam door die app.



21-12-2020 16:44:43 BatFish

Die boodschap was er nu succesvol ingeramd

21-12-2020 17:37:32 allone

Het vervelende is dat het meestal niet politiewagens zijn waar ze tegenaan knallen

