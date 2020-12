Bij de puzzelbank in Driebergen kun je puzzels ruilen in plaats van kopen

DRIEBERGEN-RIJSENBURG - Ze heeft antieke exemplaren, aanbod op elk niveau en zelfs nog spellen nieuw in doos. Een kleine maand bestiert winkelier Wilma Maree nu een puzzelbank in Driebergen. Het is haar manier om iets extra's voor haar klanten en de inwoners van Driebergen te doen.



Wilma is de puzzelbank begonnen om te verbinden zegt ze: "Mensen de deur uit te krijgen voor een praatje en de gezelligheid. En zo krijgen mensen ook de kans om puzzels makkelijk te ruilen, dan hoeven ze die niet steeds te kopen." Achterin de winkel heeft ze een tafel neergezet, daar mag iemand best even aan komen puzzelen.



De ouderwetse legpuzzel heeft een vlucht genomen tijdens de coronapandemie. Dat ziet ook een van de grootste puzzelproducenten met het Nederlandse hoofdkantoor in Amersfoort. Begin november hadden ze naar eigen zeggen al twee keer zoveel puzzels als normaal verkocht. Puzzelen blijkt tijdloos en dat is logisch vindt Wilma.



"Weet je", vertelt ze verder, "het gezin komt door zo'n puzzel weer bij elkaar. Als ouders ermee bezig zijn schuiven kinderen ook snel aan. Mensen die het alleen doen lijsten 'em nog weleens in want er zitten behoorlijk moeilijke tussen. Dan zijn ze trots!"

