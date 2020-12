Omgevallen hijskraan splijt dak van woning in Vleuterweide

VLEUTEN - Op de Zomertuinlaan in Vleuterweide is vrijdagmorgen een laadkraan van een vrachtwagen op een huis gevallen. De bedoeling was om een dakkapel te plaatsen op de hoekwoning. Nog voordat die in de lucht gehesen kon worden viel de kraan om.Er is niemand gewond geraakt. Wel is het dak van het huis flink beschadigd. Drie woningen zijn uit voorzorg ontruimd geweest. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio zijn de huizen bewoonbaar.De kraan zou zijn gekanteld doordat de stempels wegzakte in de straat. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart. Als dit is afgerond zullen andere bouwkranen ter plaatse komen die de kraan weer overeind moeten zetten.