Man probeert auto te stelen waar moeder met kind in zit

Een man heeft donderdagavond geprobeerd een auto te stelen op de IJburglaan op IJburg. In de auto zaten op dat moment een moeder en haar kind. De moeder raakte bij de poging carjacking lichtgewond.



De vader van het gezin parkeerde de donkere Volkswagen Golf 7 rond 20.10 uur bij een supermarkt aan de IJburglaan. Terwijl de vader even snel een boodschap ging halen, bleven moeder en kind in de auto zitten.



Op een gegeven moment kwam er een man naar de auto toe lopen, die het portier opende en op de bestuurdersstoel ging zitten. De moeder schrok hier ontzettend van en schreeuwde direct dat de man de auto moest verlaten.



De man bleef echter zitten en probeerde de auto te starten. Hierop opende de moeder haar portier en riep om hulp. De man stapte toen toch maar uit en rende weg in de richting van de Daguerestraat.



Omstanders namen moeder en kind daarna mee naar de supermarkt en de politie werd ingeschakeld. Moeder bleek lichtgewond te zijn geraakt: in de auto duwde ze de man en liep hierbij lichte verwondingen aan haar hand op.



De recherche is dringend op zoek naar getuigen en beeldmateriaal van het incident.

