Dit jaar ontdekt: de lelijkste orchidee ter wereld

Hij lijkt zo weggelopen uit de film Little Shop of Horrors, maar het gaat toch echt om een nieuw ontdekte plantensoort: de gastrodia agnicellus, die met recht een van de lelijkste orchideeƫn ter wereld mag worden genoemd.De bruine, nogal onaantrekkelijke bloemen van de plant zijn ruim een centimeter groot. De orchidee wordt beschouwd als een bedreigde soort, maar komt voor in een gebied dat een beschermde status heeft.Behalve de gastrodia agnicellus zijn er dit jaar nog 155 nieuwe planten- en paddenstoelensoorten ontdekt. Wat te denken van de vreemde struik die een botanist aantrof in woestijnachtig gebied in het zuiden van Namibiƫ.Uit DNA-onderzoek blijkt de struik tot de koolsoorten te behoren. De plant leeft in extreem warme natuurlijke zoutpannen.Een Australische hibiscusspecialist ontdekte een nieuwe hibiscussoort die voorkomt in het zuiden van Tanzania. De manier waarop hij de ontdekking deed, is opmerkelijk: hij zag de plant online toen hij oude hibiscussoorten aan het bestuderen was.Wat hem opviel was dat deze soort eigenschappen had die nog nooit waren beschreven. Goed nieuws voor mensen met een tuin: de plant kan veel drogere condities aan dan bekende hibiscussoorten.De ontdekkingen hebben ook maatschappelijke importantie: veel van de ontdekte planten en paddenstoelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de mondiale voedsel- en medicijnvoorraad.