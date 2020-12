Onderzoek toont aan: kangoeroes kunnen met mensen communiceren

Het televisieprogramma ‘Skippy de boskangoeroe’ uit de jaren 60, over een kind dat met een intelligente kangoeroe praat, is misschien toch niet zo fictief als we ooit dachten. Uit een studie van de University of Sydney en de University of Roehampton in Londen blijkt dat kangoeroes wel degelijk in staat zijn om met mensen te communiceren.



Kangoeroes die in gevangenschap leven, kregen van de onderzoekers een opdracht waarbij ze een doos met voedsel moesten openen. De dieren konden het voedsel ruiken, maar de doos was erg moeilijk te openen. Dr. Alexandra Green, die aan de studie meewerkte, zegt dat de overgrote meerderheid van de kangoeroes naar de onderzoekers keek en vervolgens opnieuw naar de doos.

Reacties

19-12-2020 16:23:57 Emmo

Stamgast



WMRindex: 47.608

OTindex: 26.568

En wat was dan de vorm van de communicatie?

19-12-2020 17:21:40 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.946

OTindex: 81.798

@Emmo : Het kijken. Waarschijnlijk met een veelzeggende blik. Anders zou ik het ook niet weten!

