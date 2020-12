Ongeschoren potloodventer in Heeze-Leende

De politie in Heeze-Leende is op zoek naar een ongeschoren potloodventer. Dat meldt de politie via Burgernet. De man van ongeveer dertig jaar is rond halfvijf gezien op de Oude Baan in het bosgebied tussen Valkenswaard, Heeze en Leende.



Volgens de politie is de man blank of licht getint. Hij heeft een normaal postuur, draagt een spijkerbroek en een vest. Verder heeft hij een bruine hond bij zich.

Reacties

18-12-2020 18:49:44 Barmy

Ja tuurlijk het zou beter zijn als hij geschoren was?!?! of moet hij aan zn pik worden hekend Laatste edit 18-12-2020 18:49

