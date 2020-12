Er zat ineens een man naast mijn bed

Eén van de drie bejaarde vrouwen die in de nacht van zondag op maandag in Swifterbant het slachtoffer waren van een inbraak, blijkt de insluiper op heterdaad te hebben betrapt. De politie meldde dat alle slachtoffers door de inbraak heen sliepen, maar dat blijkt bij het oudste slachtoffer niet te kloppen.



Volgens haar zoon, Jan Aben, werd zijn 96-jarige moeder die nacht wakker omdat ze naar het toilet moest. Daarbij zag ze dat er wat kastdeuren openstonden, maar ze nam aan dat ze dat zelf had gedaan. De hoogbejaarde ging weer naar bed, maar toen ze zich even later omdraaide, schrok ze zich een ongeluk. "Er zat ineens een man gehurkt naast mijn bed," vertelde ze haar zoon.



Deel gestolen sieraden weer terug

De insluiper maakte zich uit de voeten met een portemonnee, bankpasjes en een lade met sieraden. Een deel van de sieraden is later in de buurt door schoolkinderen teruggevonden. Dat is door de politie weer teruggebracht, vertelt Aben. Zijn moeder is erg van slag door de inbraak. "Ze heeft het nergens anders over en vraagt zich af waarom ze dit op haar 96e nog moest meemaken."



De insluiper kon binnenkomen door het sleutelkastje van de woning open te breken. Inmiddels hangt er een sleutelkluisje dat niet zo makkelijk stukgaat, laat Aben weten.

