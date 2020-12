Britten hamsteren Fish & Chips in Flevoland

Britse bedrijven hamsteren vis uit Urk en patat afkomstig uit de polderklei. Het typisch Britse gerecht fish and chips komt daarmee grotendeels uit Flevoland. Meerdere bedrijven uit de provincie zien hun export van deze producten naar het Verenigd Koninkrijk flink toenemen, blijkt uit een rondgang van Omroep Flevoland.



Momenteel is het voor Britse bedrijven lucratief om nog even snel goederen in te slaan vanuit het vasteland. De Britten importeren nu hun producten met het huidige EU-exporttarief. Als er na 1 januari geen Brexit-deal is, moeten deze bedrijven zaken doen via tarieven die zijn vastgesteld door de Wereldhandelsorganisatie. Deze tarieven liggen hoger dan de huidige EU-kosten.



'Fish and Chips' is niet weg te denken uit de Britse cultuur. Iedere stad of dorp heeft wel een zogenoemde 'chip shop' waar de snack wordt gehaald. De gemiddelde Brit haalt jaarlijks zo'n zes porties fish and chips bij een viszaak. Dat komt neer op 382 miljoen maaltijden per jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Britse federatie van viszaken. Daarmee geven de Britten 1,2 miljard pond (ongeveer 1,3 miljard euro) uit aan een gebakken visje met patat.



"Klanten zijn duidelijk aan het hamsteren om extra voorraden aan te leggen", zegt Frank Scholten van frietleverancier Aviko. Het bedrijf heeft een kantoor in Dronten. "De volumes vanuit het Verenigd Koninkrijk stijgen nu inderdaad flink." Het verbaast Scholten niet dat er zo veel wordt geĆÆmporteerd. Naast de hogere importtarieven, wordt er per 1 januari ook meer oponthoud aan de grenzen verwacht.



Uit cijfers van het CBS blijkt dat Nederland een van de grootste patat-exporteurs is van Europa. Ook voor Brexit werd er al veel patat naar het Verenigd Koninkrijk geƫxporteerd. In 2019 was dat ruim 387 miljoen kilo.



Van der Lee Seafish uit Urk exporteert vis naar het Verenigd Koninkrijk. Ook dit bedrijf ziet dat sommige Britse klanten aan het hamsteren zijn geslagen. Volgens woordvoerder Gijs van der Lee bestellen sommige klanten ineens 25 procent meer dan voorheen.



Volgens Van der Lee zijn de Britse bedrijven bezorgd om wat er na 1 januari 2021 gaat gebeuren. Omroep Flevoland heeft meerdere visverwerkingsbedrijven benaderd, niet iedereen wil met naam en toenaam spreken over de export. Wel wordt het beeld bevestigd. De export zou in sommige gevallen gestegen zijn met 50 procent.



Een Brit gaat volgens een visverwerker niet meer of minder vis eten. In januari wordt dan ook een daling in export verwacht. Hiermee komt de gemiddelde export naar het Verenigd Koninkrijk ongeveer gelijk uit. "De Britten dekken zich in voor de toekomst."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: