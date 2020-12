Tientallen 'spookschepen' vermist in de polder

Tientallen scheepswrakken in de Noordoostpolder die in de jaren 40 van de vorige eeuw zijn aangemeld, zijn daarna spoorloos verdwenen. Volgens maritiem archeoloog Yftinus van Popta hebben op de aangegeven plekken vaak wel scheepswrakken gelegen.



Volgens Van Popta hadden landeigenaren in die tijd veelal geen zin in 'gedoe van archeologen'. Want archeologisch onderzoek vergt veel tijd en dat zou het klaarmaken van het land in de weg hebben gezeten. De meldingen zijn later vaak ingetrokken. Het wrak is vervolgens rigoureus door de eigenaren en arbeiders verwijderd. Archeologen vonden dus niks na een melding.



Deze zogenoemde 'spookschepen' hebben wel bestaan, aldus Van Popta. Er zijn geen sporen meer te vinden in de grond, maar die zijn er wel in de boeken. Door de archeologische gegevens te koppelen aan krantenartikelen, verslagen en andere bronnen, heeft de maritiem archeoloog de identiteit van twee 'spookschepen' achterhaald. De wrakken zouden op een akker in Rutten hebben gelegen, maar waren bij aankomst van archeologen onvindbaar.



De Drie Gebroeders

In een oude aantekening van een landarbeider vond Van Popta de naam en de gegevens van een scheepswrak: De Drie Gebroeders, met aan boord een grote hoeveelheid grind. Uit archiefonderzoek door Van Popta blijkt dat De Drie Gebroeders daadwerkelijk heeft bestaan en ook is gezonken voor de kust van Lemmer, het huidige Rutten. Dat gebeurde in 1909. Ook de omschrijving van de goederen die vervoerd zijn, komt overeen met de eerste melding die is gedaan na de vondst van het wrak.



In een krantenarchief trof Van Popta een interview aan met de schipper, Seije Geerts van Dijk. De schipper vertelde dat het schip met mooi weer vast kwam te zitten in het wrak van een schip dat eerder dat jaar was gezonken. Ook de locatie en de gegevens van dit schip, 'De Hoop', wist Van Popta boven water te krijgen.



'De Hoop' van schipper Geert Dinkla verging in een grote storm. Zijn vrouw, zes kinderen en de knecht kwamen bij de scheepsramp om het leven. Schipper Dinkla was de enige overlevende.



Tientallen schepen vermist

Volgens Van Popta zijn er nog veel van dit soort onbekende verhalen en zijn er nog tientallen 'verdwenen' wrakken in de Noordoostpolder. Daarnaast denkt de maritiem archeoloog dat in de andere delen van Flevoland 'spookschepen' zijn te vinden.

Reacties

18-12-2020 10:41:38 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.148

OTindex: 6.393



Van Popta wil graag onderzoek doen op de wraklocatie, een perceel net ten westen van snelweg A6 ter hoogte van benzinepomp Lemster Hop. ‘De scheepsresten zijn in 1947 toegedekt. Acht jaar later zijn de wrakken geregistreerd als ‘afgeschreven’, niet meer te vinden, maar dat kan ook betekenen dat er niet op de juiste plaats is gezocht. Misschien vinden we geen compleet schip, maar ik ben vrij zeker dat we nog resten aantreffen.’



Overigens een hartverscheurend verhaal, van die schipper

Een paar weken na de ramp spoelden de lichamen aan in plaatsen als Urk, Wieringen en Enkhuizen. Schipper Dinkla is in een week tijd bij iedere begrafenis geweest. Het verhaal maakte destijds zo’n indruk dat koningin Wilhelmina hem vijftig gulden ondersteuning gaf, omgerekend bijna 600 euro. Ah, hier heb ik net een verhaal over zitten lezen in de Volkskrant. Dat eindigt met:Overigens een hartverscheurend verhaal, van die schipper Geert Dinkla

18-12-2020 11:04:48 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.270

OTindex: 2.433

Het ergste wat ik in dit opzicht heb meegemaakt was het gelijktijdig overlijden van moeder, (42), dochter, (20), en neef,(24).. Zij drieën overleden door een stuurfout van de chauffeur.. Uiteraard heeft de chauffeur het overleefd...



De moeder was de vrouw van mijn vaders vismaat.. Ze zijn gelijktijdig begraven, wat 'n ellende was dat! Zeker 30 jaar geleden maar het staat in mijn geheugen gegrifd! Wat een drama moet dat geweest zijnHet ergste wat ik in dit opzicht heb meegemaakt was het gelijktijdig overlijden van moeder, (42), dochter, (20), en neef,(24).. Zij drieën overleden door een stuurfout van de chauffeur.. Uiteraard heeft de chauffeur het overleefd...De moeder was de vrouw van mijn vaders vismaat.. Ze zijn gelijktijdig begraven, wat 'n ellende was dat! Zeker 30 jaar geleden maar het staat in mijn geheugen gegrifd!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: