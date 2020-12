Hilversumse kinderen mogen snel nog even afzwemmen

HILVERSUM - Het was even hectisch, maar een flinke groep Hilversumse kinderen heeft dinsdag op het allerlaatste moment een zwemdiploma gehaald. Omdat ook de zwembaden naar alle waarschijnlijkheid weer op slot gaan, regelde zwembad 't Gooische Bad dat de kinderen toch nog even konden afzwemmen.



Toen zwembadeigenaar Shiva de Winter doorkreeg dat de veel strengere coronamaatregelen ook zijn zwembad zouden raken, klommen hij en zijn medewerkers meteen in de telefoon. Razendsnel werden er extra afzwemlessen geregeld en werden ouders gebeld om vooral met hun kinderen mee te doen. "Enkele ouders hebben zelfs hun kinderen van school gehaald om snel te kunnen afzwemmen", lacht De Winter.



De jonge zwemmertjes zouden oorspronkelijk pas komend weekend afzwemmen. Als de zwembaden vanaf woensdag op slot zouden gaan vanwege de lockdown, zou het betekenen dat ze zeker vijf tot zes weken moesten wachten om weer af te kunnen zwemmen. "We zijn erg bang dat de kinderen dan weer een achterstand hebben als ze zo lang moeten wachten. Het inhalen van die achterstand kost weer tijd. Dat is vervelend voor de kinderen en hun ouders."



Niet alleen voor de kinderen komen de extra afzwemlessen goed uit. Het zwembad zelf ziet een enorme drukte opdoemen als de groep pas na de lockdown af zou kunnen zwemmen. "We hebben nu al te maken met heel veel zwemlessen die we nog moeten inhalen. Straks na de lockdown spreek je over ongeveer 3.000 achterstallige lessen. Als we dan ook nog eens deze groep zouden moeten laten afzwemmen. Dat zou echt een enorme klus worden. We hebben al zo veel werk. Daar heb je uiteindelijk ook alleen maar de kinderen mee."



Alle zwemmertjes die dinsdag mochten afzwemmen hebben hun diploma gehaald. "Het is fijn dat we dat hebben kunnen regelen", zegt De Winter. "Nu wensen we iedereen verder een fijne jaarwisseling. Meer kunnen we tot die tijd niet doen."

Reacties

18-12-2020 08:37:57 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.148

OTindex: 6.393



De kleintjes hebben een 'diploma'-systeem met op de zwemkleding te naaien gekleurde walvisjes, dat mij nog steeds niet helemaal duidelijk is. Maar nu heeft ze dus een witte walvis bemachtigd, waarmee ze naar het volgende lesniveau mag. Benieuwd wanneer dat nu weer zal zijn. Mijn kleindochter heeft maandag ook nog even snel haar Moby Dick gehaald.De kleintjes hebben een 'diploma'-systeem met op de zwemkleding te naaien gekleurde walvisjes, dat mij nog steeds niet helemaal duidelijk is. Maar nu heeft ze dus een witte walvis bemachtigd, waarmee ze naar het volgende lesniveau mag. Benieuwd wanneer dat nu weer zal zijn.

18-12-2020 09:59:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.941

OTindex: 81.776

@venzje : Voor míjn kleindochter zal het een enorme vertraging opleveren. Heel erg jammer want ze is dol op die zwemlessen.

18-12-2020 11:16:47 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.683

OTindex: 190

S Op zich natuurlijk positief, maar heel verstandig is het niet.



Kinderen die net hun a/b/c gehaald hebben kunnen technisch zwemmen, maar zeker als ze op vroege leeftijd beginnen moeten ze daarna nog heel veel zwemmen om echt vaardig te worden.



Zo wordt ook afgeraden om al in zee te zwemmen of in open wateren als je net je diploma hebt.



Dus nu nog even snel je A diploma halen en dan misschien maanden niet kunnen zwemmen, is niet direct de beste keuze. Zoiets als een snelcursus autorijden van ene dag en dan een halfjaar niets doen.



Maar goed, het is wel leuk voor de kinderen natuurlijk.

18-12-2020 11:19:26 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.031

OTindex: 76.108



En wat jouw autorijdvoorbeeld betreft, ik heb mijn rijbewijs in 1984 gehaald, maar ben pas gaan autorijden 30 jaar later...



Laatste edit 18-12-2020 11:20 @DrZiggy : ach, ze kunnen het later weer oppikken. Na een paar weken zullen ze heus niet zinken als een baksteen.En wat jouw autorijdvoorbeeld betreft, ik heb mijn rijbewijs in 1984 gehaald, maar ben pas gaan autorijden 30 jaar later...

18-12-2020 11:29:01 Buick

Senior lid

WMRindex: 504

OTindex: 50

Wnplts: amsterdam



Ik had eigenlijk wel verstandige ouders Wij moesten vroeger leren zwemmen omdat we bij een groot water gingen wonen.Ik had eigenlijk wel verstandige ouders

18-12-2020 11:37:02 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.941

OTindex: 81.776

@Buick : En heb je toen gezwommen in de Kromme Mijdrecht?

18-12-2020 12:05:25 Buick

Senior lid

WMRindex: 504

OTindex: 50

Wnplts: amsterdam

@Mamsie ,

Wij noemden dat de Amstel, maar het stuk bij ons heet de Kromme Mijdrecht.

Wij wilden zwemmen, mar dat mocht alleen met een diploma en dat haalden we eigenlijk allemaal vrij snel. Wij noemden dat de Amstel, maar het stuk bij ons heet de Kromme Mijdrecht.Wij wilden zwemmen, mar dat mocht alleen met een diploma en dat haalden we eigenlijk allemaal vrij snel.

18-12-2020 12:50:11 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.670

OTindex: 5.817

S Quote:

"We zijn erg bang dat de kinderen dan weer een achterstand hebben als ze zo lang moeten wachten. Het inhalen van die achterstand kost weer tijd. Dat is vervelend voor de kinderen en hun ouders."



ik vraag me dan wel een beetje af wat dat diploma'tje waard is? met dat papiertje op zak blijven ze beter op niveau?



: omringd door een groot water, nog veel erger maar toen was schoolzwemmen ook nog normaal ik vraag me dan wel een beetje af wat dat diploma'tje waard is? met dat papiertje op zak blijven ze beter op niveau? @Buick : omringd door een groot water, nog veel ergermaar toen was schoolzwemmen ook nog normaal

18-12-2020 12:52:27 Buick

Senior lid

WMRindex: 504

OTindex: 50

Wnplts: amsterdam



We woonden in een gehuchtje en er was niet eens een gymzaal.



Ik denk dat de bedoeling van zwemles en een diploma is dat ze weer op de kant kunnen komen. Veel jongeren die verdrinken zijn denk van buitenlandse orgine die zich niet kunnen redden in het water als ze erin vallen.



Laatste edit 18-12-2020 12:54 @MIADIA , toen ik jong was was dat niet.We woonden in een gehuchtje en er was niet eens een gymzaal.Ik denk dat de bedoeling van zwemles en een diploma is dat ze weer op de kant kunnen komen. Veel jongeren die verdrinken zijn denk van buitenlandse orgine die zich niet kunnen redden in het water als ze erin vallen.

18-12-2020 14:21:52 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.444

OTindex: 2.404

@allone :



En wat jouw autorijdvoorbeeld betreft, ik heb mijn rijbewijs in 1984 gehaald, maar ben pas gaan autorijden 30 jaar later...

QuoteEn wat jouw autorijdvoorbeeld betreft, ik heb mijn rijbewijs in 1984 gehaald, maar ben pas gaan autorijden 30 jaar later...

Ik weet niet of dat een bewijs is dat je een goede chauffeur bent Ik weet niet of dat een bewijs is dat je een goede chauffeur bent

18-12-2020 14:29:09 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.683

OTindex: 190

S @allone :

En wat jouw autorijdvoorbeeld betreft, ik heb mijn rijbewijs in 1984 gehaald, maar ben pas gaan autorijden 30 jaar later... QuoteEn wat jouw autorijdvoorbeeld betreft, ik heb mijn rijbewijs in 1984 gehaald, maar ben pas gaan autorijden 30 jaar later...



Geen idee wat jouw vaardigheden zijn, maar persoonlijk zou ik dit dus liever niet zien. Het zou wat mij betreft zelfs verboden moeten worden, maar dat is niet te controleren.



Eerste 10 jaar ieder jaar minimaal een x aantal KM rijden en daarna bijvoorbeeld iedere 5 jaar. Anders gewoon opnieuw examen.



Geen idee wat jouw vaardigheden zijn, maar persoonlijk zou ik dit dus liever niet zien. Het zou wat mij betreft zelfs verboden moeten worden, maar dat is niet te controleren.Eerste 10 jaar ieder jaar minimaal een x aantal KM rijden en daarna bijvoorbeeld iedere 5 jaar. Anders gewoon opnieuw examen.

18-12-2020 14:32:20 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.031

OTindex: 76.108

@Grouse : @DrZiggy : geen zorgen, ik ben voorzichtig begonnen op stille weggetjes met nauwelijks verkeer, en langzaamaan wat meer.

18-12-2020 14:48:41 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.683

OTindex: 190

S



Maar zoals je zelf al zegt, was je het rijden verleert. Je had een officieel papiertje en daarom mocht het, maar het had niets te maken met kunnen.



Het zelfde met een spoedcursus zwemmen. @allone : Ik maak me geen zorgen hoor, je woont vast niet bij mij in de buurt.Maar zoals je zelf al zegt, was je het rijden verleert. Je had een officieel papiertje en daarom mocht het, maar het had niets te maken met kunnen.Het zelfde met een spoedcursus zwemmen.

18-12-2020 18:33:00 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.031

OTindex: 76.108



En ik woon in Limburg, ben wel eens langs je huis gereden hoor. @DrZiggy : als je eenmaal kunt zwemmen, fietsen, rijden, dan weet je hoe het moet. Het enige wat ik miste was ervaring, maar die heb je ook niet als je net je rijbewijs hebt..En ik woon in Limburg, ben wel eens langs je huis gereden hoor.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: