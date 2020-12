Luiers voor UvA-studenten tijdens tentamens: 'Je mag drie uur niet naar de wc'

De leden van studentenvakbond ASVA hebben luiers uitgedeeld op het Roeterseiland om zo onvrede over het proctoringbeleid van de Universiteit van Amsterdam te uiten. Proctoring is het toezichtmiddel dat de universiteit gebruikt om online tentamens te kunnen doen. Maar de vakbond is er niet blij mee. De studenten worden op allerlei manier in de gaten gehouden en ze mogen tijdens een tentamen niet naar het toilet.



Tijdens de tentamens, die thuis gemaakt moeten worden, hebben studenten geen recht op plaspauzes. Om te zorgen dat studenten de toetsen op een eerlijke manier maken, wordt het beeldscherm, de webcam, en de microfoon in de gaten gehouden via algoritmes. 'Vervolgens gaan de algoritmes bekijken of je verdachte bewegingen maakt', vertelt Maaren van Dorp, voorzitter van ASVA. 'Aan de hand van die bewegingen wordt door de examencommissie bepaald of je hebt gefraudeerd'.



De inzet van het middel zorgt vanaf het begin al voor veel ophef. Zo zou het tegen de privacy van studenten ingaan, omdat hun priv├ędomein vastgelegd wordt. Ook liepen er 6000 tentamens in de soep door falende proctoring-software. Eerder deze zomer werd ook al een rechtszaak tegen de UvA aangespannen.



Ook privacy expert Brenno de Winter ziet de gevaren van de methode in: 'Dit is eigenlijk gewoon spionagesoftware. Alleen in dit geval weten studenten dat ze worden bespioneerd. Je moet de zekerheid hebben dat je alleen in de gaten wordt gehouden op het moment van het tentamen. Daar kan je veel vraagtekens bij zetten.'



De universiteit geeft aan het middel alleen te gebruiken wanneer er geen alternatieven zijn. De ASVA trekt dit in twijfel: 'Wij eisen in ieder geval meer openheid rondom de besluitvorming bij proctoring. Wij vragen examencommissies die proctoring toelaten om meer duidelijkheid.'



Ook is de ASVA een webshop gestart waar de actie ondersteund kan worden.

En wat zegt de privecy waakhond hierover?

Ze kunnen ook grote zalen afhuren waar de

tentamens worden afgenomen.

De Rai bv.

