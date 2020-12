Man klimt vlak voor vertrek op vleugel Amerikaans vliegtuig

Op een vliegveld bij de Amerikaanse stad Las Vegas is een man opgepakt die op de vleugel van een toestel was geklommen. De vlucht stond op dat moment op het punt om te vertrekken.Volgens nieuwszender CNN gebeurde dat afgelopen weekend. Vlucht 1367 van Las Vegas naar de stad Portland stond op het punt van vertrek, toen er ineens een man op de startbaan opdook.De piloot zag de man naar het vliegtuig komen en waarschuwde de verkeerstoren. Even later klom de man op de vleugel van het toestel, waar hij een tijdje bleef rondhangen.Op beelden die een passagier maakte, is te zien hoe hij ronddwaalt op de vleugel. Op een bepaald moment trok hij zijn schoenen en sokken uit. Hij klom ook op het rechtopstaande deel van de vleugel.De man viel uiteindelijk van de vleugel en is aangehouden door de politie. Hij zou over een hek op het vliegveld zijn geklommen. Het is onduidelijk waarom hij dat deed. Na zijn val is hij naar het ziekenhuis gebracht.Het toestel is na het incident teruggekeerd naar de gate. Daar is het onderzocht, waarna kon de vlucht alsnog kon vertrekken. De vertraging was toen wel opgelopen naar bijna 4,5 uur.