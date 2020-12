Tijger bijt hand van vrouw (66) af in Tsjechië

Een tijger heeft de hand van een Tsjechische vrouw van 66 jaar afgebeten. Ondanks meerdere waarschuwingen wilde ze het roofdier aaien bij een familielid thuis.



Ze raakte volgens de politie haar hand kwijt toen ze die door de omheining stak. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht.



De eigenaar van de tijger was er niet op het moment van het ongeluk in de gemeente Chvojenec, oostelijk van Praag. Volgens zijn website houdt de man naast tijgers ook poema’s, woestijnlynxen, leeuwen en luipaarden. De politie onderzoekt of er veiligheidsregels zijn overtreden.

Reacties

17-12-2020 08:21:25 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.010

OTindex: 76.068

Quote:

de man houdt naast tijgers ook poema’s, woestijnlynxen, leeuwen en luipaarden Behoorlijk raarmaarwaar idd, mag dat zomaar?

En worden die dieren goed verzorgt, hebben ze genoeg ruimte, enz?

Ik hoop van wel, en ben bang van niet...

Tegen die vrouw kunnen we natuurlijk alleen zeggen: dom, eigen schuld, je was gewaarschuwd. Moet ze nu met één hand door het leven?



Laatste edit 17-12-2020 08:24 Behoorlijk raarmaarwaar idd, mag dat zomaar?En worden die dieren goed verzorgt, hebben ze genoeg ruimte, enz?Ik hoop van wel, en ben bang van niet...Tegen die vrouw kunnen we natuurlijk alleen zeggen: dom, eigen schuld, je was gewaarschuwd. Moet ze nu met één hand door het leven?

17-12-2020 08:37:47 Buick

Senior lid

WMRindex: 486

OTindex: 50

Wnplts: amsterdam



Maar waarom zullen ze niet goed verzorgd worden?

Ik vind ook dat die dieren in de vrije natuur horen te lopen.

Maar om het dicht bij huis te houden, stichting AAP is ooit in Bovenkerk begonnen met de opvang van 1 aap bij het ouderlijke huis.

En dat is uitgegroeid tot een hele grote opvang met mensen die er verstand van hebben.

Ze halen overal apen weg en tegenwoordig ook andere dieren die in beestonterende omstandigheden leven.

Bv kunstjes moeten doen voor toeristen en die kunstjes zijn er met een stok ingeslagen.

Dus waarom zouden deze dieren niet goed verzorgd worden.

Die vrouw is gewoon gek, want het zijn en blijven wilde dieren.

Zij is net zo gestoord als de mensen die in een safaripark uit hun auto gaan om een selfie met een leeuw te maken.



Laatste edit 17-12-2020 08:38 @allone , daarom hebben wij mensen 2 handenMaar waarom zullen ze niet goed verzorgd worden?Ik vind ook dat die dieren in de vrije natuur horen te lopen.Maar om het dicht bij huis te houden, stichting AAP is ooit in Bovenkerk begonnen met de opvang van 1 aap bij het ouderlijke huis.En dat is uitgegroeid tot een hele grote opvang met mensen die er verstand van hebben.Ze halen overal apen weg en tegenwoordig ook andere dieren die in beestonterende omstandigheden leven.Bv kunstjes moeten doen voor toeristen en die kunstjes zijn er met een stok ingeslagen.Dus waarom zouden deze dieren niet goed verzorgd worden.Die vrouw is gewoon gek, want het zijn en blijven wilde dieren.Zij is net zo gestoord als de mensen die in een safaripark uit hun auto gaan om een selfie met een leeuw te maken.

17-12-2020 08:39:00 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.262

OTindex: 2.416

Mensen kunnen zo vreselijk eigenwijs en onnozel zijn! De vrouw was meermaals gewaarschuwd, maar nee hoor, zij kon dat wel. Nou, die kan dus haar baantje als kapster wel opzeggen, (bijvoorbeeld).



Eerlijk gezegd heb ik hier geen compassie mee en ik hoop dat de Tijger niet wordt afgeschoten!



Ik las gisteren op FB van ene man die een baby Nijlpaard had grootgebracht en oh oh oh, wat was dat beest tam zeg! Totdat de man op zeker moment gevonden werd, morsdood gebeten door zijn geliefde Hippo...



Ik vind Nijlpaarden klootzakken van dieren, ze zijn gruwelijk sacherijnig en hebben een bek als een overmaatse perforator.



Krokodillen, Leeuwen, Tijgers en meer van zulks kunnen ook mensen doden, maar die doen het dan tenminste nog om te kunnen vreten, Nijlpaarden zijn vegetariërs en doden omdat het klootzakken zijn. Het Nijlpaard maakt meer slachtoffers per jaar als Leeuwen, Olifanten en Wilde Buffels samen!



Het Nijlpaard is één van de zeer weinige diersoorten waar ik een pesthekel aan heb..

17-12-2020 08:47:41 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.137

OTindex: 6.184

Ik denk dat ik nog even wacht met dat soort grappen tot die beesten allemaal vegetariër zijn. Dus de eerst komende zeven jaar nog even niet.

17-12-2020 09:17:13 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.010

OTindex: 76.068

@Jawel : en wat gebeurt er over zeven jaar? en wat gebeurt er over zeven jaar?

17-12-2020 09:18:22 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.929

OTindex: 81.762

Het is daar dus een soort dierentuin.

En je hand steken in de kooi van een dier dat jou niet kent is zondermeer al link, maar als dat dier nou nét een tijger is ben je echt superstom.

17-12-2020 10:01:10 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.010

OTindex: 76.068

@Buick :

Maar waarom zullen ze niet goed verzorgd worden? QuoteMaar waarom zullen ze niet goed verzorgd worden?

Maar de reden dat ik er vraagtekens bij zet is omdat je voor zoveel dieren ten eerste een heleboel geld nodig hebt en ten tweede een heleboel ruimte. Hoeveel privé mensen hebben dat? Of dat wel of niet het geval is, weet ik dus niet.Maar de reden dat ik er vraagtekens bij zet is omdat je voor zoveel dieren ten eerste een heleboel geld nodig hebt en ten tweede een heleboel ruimte. Hoeveel privé mensen hebben dat?

17-12-2020 10:25:57 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.137

OTindex: 6.184



Dat startpunt is wat genoemd wordt "de opname van de gemeente". Alle gelovigen verdwijnen dan vanaf de aarde. Daarna breekt een periode van (schijn)vrede aan van 3 1/2 jaar, waarin het lijkt alsof alle problemen opgelost worden door één wereldleider. Na die 3 1/2 jaar toont dan die wereldleider z'n ware gezicht en dan komt er een periode van 3 1/2 jaar waarin het heel slecht gaat (genoemd: "de grote verdrukking") met oorlogen, ziekten, hongernoden en natuurrampen, waardoor meer dan de helft van de wereldbevolking zal sterven en het aanzien van de planeet compleet zal veranderen. Die periode eindigt er dan mee, dat Jezus zal terugkomen op aarde en het vrederijk zal stichten, waarin dus die tijgers en leeuwen vegetariërs zullen zijn.

Ik denk dat zonder dit scenario van 7 jaar de kans op vegetarische leeuwen en en tijgers heel klein zal zijn... @allone : die zeven jaar is een minimum. Dit getal is enkel betekenisvol voor wie gelooft dat de Bijbel waar is. Daarin wordt namelijk een 1000-jarig vrederijk beschreven, waarin kinderen met adders kunnen spelen en leeuwen en lammetjes samen spelen en uitrusten. Dat laatste moet haast wel inhouden, dat deze dieren vegetarisch zijn. Dat 1000-jarig vrederijk komt echter niet zomaar uit de lucht vallen, daar is een pad naartoe, dat vanaf het startpunt zeven jaar duurt. Dat startpunt is nog niet bereikt, dus die volledige zeven jaar moet nog doorlopen worden, plus de tijd tot aan dat startpunt. Zelfs als dat startpunt vandaag zou zijn, zit je dus nog steeds met die zeven jaar.Dat startpunt is wat genoemd wordt "de opname van de gemeente". Alle gelovigen verdwijnen dan vanaf de aarde. Daarna breekt een periode van (schijn)vrede aan van 3 1/2 jaar, waarin het lijkt alsof alle problemen opgelost worden door één wereldleider. Na die 3 1/2 jaar toont dan die wereldleider z'n ware gezicht en dan komt er een periode van 3 1/2 jaar waarin het heel slecht gaat (genoemd: "de grote verdrukking") met oorlogen, ziekten, hongernoden en natuurrampen, waardoor meer dan de helft van de wereldbevolking zal sterven en het aanzien van de planeet compleet zal veranderen. Die periode eindigt er dan mee, dat Jezus zal terugkomen op aarde en het vrederijk zal stichten, waarin dus die tijgers en leeuwen vegetariërs zullen zijn.Ik denk dat zonder dit scenario van 7 jaar de kans op vegetarische leeuwen en en tijgers heel klein zal zijn...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: