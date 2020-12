Koningin Máxima verbijsterd door ongepaste opmerking tijdens online meeting

Onlangs nam koningin Máxima deel aan de online conferentie van Fempower Your Growth, een organisatie voor vrouwelijke ondernemers. Hier was het even schrikken voor haar.Eén van de toeschouwers maakte een wel heel ongepaste opmerking.Op beelden van het televisieprogramma Blauw Bloed is te zien dat meer dan honderd vrouwelijke ondernemers en bankiers aanwezig waren tijdens de online meeting. Koningin Máxima vormde een speciale gast. “Wat een eer dat u hierbij bent”, aldus de woordvoerder. “Wat we willen doen is u meenemen door wat er is gebeurd deze editie.” Dan wordt ze ineens onderbroken door één van de andere deelnemers: “Kan het dan ook beter beeld worden? Of blijft het dit kutbeeld?”, vraagt de persoon. Van deze taal lijkt de koningin zichtbaar te schrikken.Het leidt ertoe dat de gespreksleidster zich verontschuldigt. “Het was niet hier in de zaal, maar wie dit wel zei? Ik moet zeggen dat ik even van mijn à propos ben. Oké, ik ga maar gewoon door. Excuses majesteit.” Hierop gooit Máxima haar handen vragend in de lucht, zichtbaar van haar stuk gebracht.