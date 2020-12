Deze mislukte kerstboom staat symbool voor 2020

Eindelijk, het einde van 2020 komt in zicht. Iets waar we allemaal naar uitgekeken hebben, al moeten we bekennen dat we persoonlijk ons hart al vasthouden voor 2021. De laatste dagen van dit jaar staan, zoals gebruikelijk, in het teken van de feestdagen. En hoewel die er anders uitzien dan normaal, is het toch iets om vrolijk van te worden.Dat dacht ook de tante van TikTokster Melody. Ze haalde dus een kerstboom in huis om helemaal in de kerstsferen te geraken, maar dat liep anders dan verwacht. Toen haar zoon Shane de boom uit zijn ‘jasje’ sneed, viel de kerstboom namelijk gewoon in stukken uit elkaar. Een moment dat op hilarische wijze door Mis__Melody werd vastgelegd.