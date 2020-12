Dit Japans pretpark geeft nieuwe betekenis aan de term ‘telewerken’

Een Japans pretpark heeft iets uniek gevonden tegen de eentonigheid van het telewerken in deze coronatijden.Yomiuriland, een pretpark nabij de Japanse hoofdstad Tokio, verhuurt de cabines van zijn reuzenrad als ‘office space with a view’. De cabines zijn voorzien van gratis WiFi, bericht CBS News. Een zitje in de cabine kost 18 dollar voor een uur. Het reuzenrad blijft zoals gewoonlijk draaien, waardoor de inzittenden tot wel 152 meter hoog de lucht in gaan.“Heel wat huurders vertelden ons dat de tijd voorbijvloog’, aldus de woordvoerder van het pretpark, Yu Okutani.