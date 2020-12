Reiger vliegt dagen rond met hekwerk om zijn snavel

De dierenambulance Midden Nederland heeft vandaag een reiger uit een benarde situatie bevrijd. Het dier vloog al een aantal dagen rond met een stuk hekwerk om zijn snavel in Almere.Medewerkers van de dierenambulance probeerden het beest al een aantal dagen te vangen, maar de reiger vloog steeds met het hekwerk en al weg. "Echt verzwakken doet hij ook niet, dus kennelijk slaagt hij er toch in om zijn kostje bijeen te scharrelen", meldde de dierenambulance woensdag.Vandaag kregen de medewerkers opnieuw een melding, schrijven ze op Facebook. "We zijn weer gaan kijken en hebben weer een poging tot vangen gedaan. De reiger is van twee kanten benaderd en we hebben hem uiteindelijk met een net kunnen vangen!"Het hekwerk is eraf geknipt. De schade valt volgens de dierenambulance mee, maar de reiger moet nog wel even ter observatie blijven bij het Vogelhospitaal Naarden.